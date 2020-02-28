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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.02.2020 19:17
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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 90.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 19.940 0 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 18.703 0 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 10.000 0 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 68.475 0,001 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 26.357 0,001 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 60.000 0,001 6,69 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 10.393 0 6,7 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 94.940 0,002 6,71 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 845.940 0,017 6,72 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 20.000 0 6,57 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 12.468 0 6,58 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 19.056 0 6,59 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 30.000 0,001 6,61 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 39.333 0,001 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 67.532 0,001 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 17.688 0 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 59.568 0,001 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 11.630 0 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 81.741 0,002 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 145.252 0,003 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 650.000 0,013 6,69 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 190.984 0,004 6,7 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 13.702 0 6,17 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 2.504 0 6,19 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 92.496 0,002 6,2 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 10.000 0 6,22 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 10.000 0 6,23 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 5.751 0 6,28 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 1.838 0 6,3 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823016


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