***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
07.08.2020 13:46
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri alınacak paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 28.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 210.000.000
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda,küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere Şirketimizin borsada nominal bedeli 28,000,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 210,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için İcra Kurulu Üyesi İlhan Gücüyener'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866621
BIST
16:081.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:087,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,3020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:088,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0524
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:08476,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,78
|Açılış
|: 476,64
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.409.434
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.502.615
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.757.327
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,82
|2.184.827.247
|% -3,70
|
|ASELS
|15,89
|1.261.593.412
|% 4,06
|
|GARAN
|6,47
|1.155.200.724
|% 0,00
|
|SISE
|5,95
|1.095.067.248
|% 3,48
|
|GUSGR
|5,23
|748.357.720
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,82
|2.184.827.247
|% -3,70
|
|KRDMD
|2,54
|516.643.895
|% -1,93
|
|TSKB
|1,03
|191.708.856
|% -0,96
|
|SISE
|5,95
|1.095.067.248
|% 3,48
|
|GARAN
|6,47
|1.155.200.724
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4032
|9,4504
|% -0,68
|
|Frank
|7,8608
|7,9082
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9144
|1,9240
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|-5,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-114,30
|
|Tam
|3.215
|3.411
|-49,60
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,90
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|28,47
|28,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,17
|
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