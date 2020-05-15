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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER



***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.600.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ENKAI, TREENKA00011 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.05.2020

Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845449


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TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3685 8,4104 % 0,45  
Frank 7,0533 7,0958 % -0,30  
Riyal 1,8257 1,8349 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 2,18  
Altın Gr. 383 383 -3,81  
Cumhuriyet 2.463 2.508 -10,80  
Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,08 17,12 0,13  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,02  
B. Petrol 35,66 35,66 0,18  
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