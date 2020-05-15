***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.05.2020 17:33
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ENKAI, TREENKA00011 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.05.2020
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845449
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8733
18:057,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,5000
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,86
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3685
|8,4104
|% 0,45
|
|Frank
|7,0533
|7,0958
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|2,18
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.508
|-10,80
|
|Tam
|2.535
|2.574
|-11,10
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,02
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|0,18
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