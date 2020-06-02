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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2020 16:26
GÜNCEL HABERLER



***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tescil Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.600.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ENKAI, TREENKA00011 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000 ENKAI, TREENKA00011 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.000.000.000 600.000.000,000 12,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.05.2020

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.05.2020
Ödeme Tarihi 29.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 02.06.2020

Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848547


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3963 8,4384 % -0,97  
Frank 6,9462 6,9881 % -1,57  
Riyal 1,7817 1,7906 % -1,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -14,20  
Altın Gr. 372 372 -8,61  
Cumhuriyet 2.413 2.453 -56,20  
Tam 2.484 2.516 -65,40  
Yarım 1.212 1.232 -32,10  
Çeyrek 606 616 -14,10  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,44  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,15  
B. Petrol 39,27 39,27 0,95  
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