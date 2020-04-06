***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.04.2020 18:11
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu
Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Fatih Osman Tar'ın (Başkan) ve
Mehmet Mete Başol'un (Üye) seçilmelerine
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Fatih Osman Tar'ın (Başkan),
Erdoğan Turgut'un (Üye) ve
Gizem Özsoy'un (Üye) seçilmelerine
Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Mehmet Mete Başol'un (Başkan) ve
Erdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerine
Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835379
BIST
18:0592.071
En Yüksek
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363,43
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2790
|8,3205
|% 0,50
|
|Frank
|6,9056
|6,9472
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.665
|45,96
|
|Altın Gr.
|362
|362
|11,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,15
|
|B. Petrol
|32,92
|32,92
|-1,19
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