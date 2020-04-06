***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim KuruluŞirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:Fatih Osman Tar'ın (Başkan) veMehmet Mete Başol'un (Üye) seçilmelerineŞirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:Fatih Osman Tar'ın (Başkan),Erdoğan Turgut'un (Üye) veGizem Özsoy'un (Üye) seçilmelerineŞirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:Mehmet Mete Başol'un (Başkan) veErdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerineAyrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835379BIST