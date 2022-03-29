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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.03.2022 12:51
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu
 
Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Fatih Osman Tar'ın (Başkan) ve
Mehmet Mete Başol'un (Üye) seçilmelerine
 
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Fatih Osman Tar'ın (Başkan),
Erdoğan Turgut'un (Üye) ve
Gizem Özsoy Bayramoğlu'nun (Üye) seçilmelerine
 
Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Mehmet Mete Başol'un (Başkan) ve
Erdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerine
 
                                    
Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013644


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