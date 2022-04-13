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***ENKAI* *GENIL* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

13.04.2022 09:13
***ENKAI* *GENIL* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ENKAI******GENIL******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ENKAI, GENIL, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 15,78 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GENIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3666666 TL Teorik Fiyat: 15,863 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1183845 TL Teorik Fiyat: 5,062 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019915


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 3,52 954.205 % 10,00  
KOZAL 173,80 68.439.659 % 9,51  
KOZAA 31,16 48.244.374 % 8,12  
SUMAS 85,00 65.875 % 4,29  
ESEN 35,42 1.506.731 % 3,15  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 14,5773 14,5793 % -0,13  
Euro 15,7923 15,8224 % 0,08  
Sterlin 18,8810 18,9757 % -0,11  
Frank 15,5627 15,6565 % -0,05  
Riyal 3,8770 3,8965 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 1,95  
Altın Gr. 923 923 1,10  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,45 25,47 0,10  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,05  
B. Petrol 105 105 -0,08  
Seans Raporu 09:55
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