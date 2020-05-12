***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2020 09:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844289
BIST
10:2298.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 541,96
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:227,0160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0571
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:227,5942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0551
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:22383,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,16
|Açılış
|: 383,87
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.498.205
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|2.119.541
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PETUN
|18,60
|5.966.105
|% -6,91
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|ISFIN
|3,94
|145.533.757
|% 1,03
|
|ECILC
|5,13
|123.441.005
|% 4,06
|
|ALKIM
|15,69
|107.720.760
|% 8,28
|
|IHLGM
|1,19
|85.719.759
|% -1,65
|
|KRDMD
|2,36
|68.757.747
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,19
|85.719.759
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,94
|145.533.757
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,36
|68.757.747
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,17
|59.684.978
|% 0,93
|
|IHLAS
|0,68
|18.674.653
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6252
|8,6684
|% -0,82
|
|Frank
|7,1848
|7,2281
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8605
|1,8699
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,89
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|-23,00
|
|Tam
|2.545
|2.580
|-23,70
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,14
|30,14
|0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 627, 89 artarak (% 0.55 ) 114, 835
-
10:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, USAS, ISFIN
-
10:34XU100
Endeks 98, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 1, 575.00 milyon TL de
-
10:34BNTAS
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 367, 606 adet işlem
-
10:33MRGYO
Yüzde 4.80 oranında artışla 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 832, 503 adet işlem