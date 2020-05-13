***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2020 09:09
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844633
BIST
10:2899.889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 272,71
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:286,9967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:287,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:28383,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|37.189
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|690.159
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,50
|2.664.298
|% -6,07
|
|ERSU
|4,93
|575.664
|% -5,56
|
|ULAS
|3,06
|61.328
|% -5,56
|
|ECILC
|5,76
|211.495.588
|% 6,27
|
|ASELS
|27,62
|151.574.984
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,22
|110.418.068
|% 1,83
|
|ODAS
|1,89
|82.979.797
|% 2,72
|
|ALKIM
|17,52
|80.466.724
|% 9,98
|
|YKBNK
|2,22
|110.418.068
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,33
|59.706.058
|% 1,53
|
|ODAS
|1,89
|82.979.797
|% 2,72
|
|ECILC
|5,76
|211.495.588
|% 6,27
|
|TEKTU
|1,46
|34.162.886
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5690
|8,6120
|% 0,19
|
|Frank
|7,1861
|7,2294
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8564
|1,8657
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|0,31
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.508
|-2,80
|
|Tam
|2.538
|2.573
|-2,90
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,46
|
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