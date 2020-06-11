***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2020 09:12
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tara Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850583
BIST
10:52109.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -68,90
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.822
En Düşük
108.956
10:526,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:527,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:52378,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 378,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.090.133
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|21.848.178
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|38.147.088
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|88.754.946
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|6.200.529
|% -5,92
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|EKGYO
|1,99
|417.071.931
|% 2,05
|
|ASELS
|32,52
|379.704.835
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,66
|232.767.939
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,69
|210.716.825
|% 0,37
|
|GARAN
|8,12
|200.377.564
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,99
|417.071.931
|% 2,05
|
|IHLGM
|1,66
|232.767.939
|% 9,21
|
|TSKB
|1,22
|102.755.947
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,69
|210.716.825
|% 0,37
|
|IEYHO
|0,72
|40.944.640
|% 7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% -0,34
|
|Frank
|7,1737
|7,2169
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-2,62
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.480
|-2,30
|
|Tam
|2.527
|2.552
|1,60
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|0,80
|
|Çeyrek
|617
|623
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-1,43
|
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