***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 09:58
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tara Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890903
BIST
12:461.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
12:467,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
12:469,4475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
12:46459,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,68
|Açılış
|: 459,51
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KONYA
|1.172,60
|59.949.496
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|204.650
|% 9,98
|
|CASA
|95,45
|293.795
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.327.945
|% 9,96
|
|UFUK
|14,80
|229.666
|% 9,96
|
|KERVN
|1,03
|1.239.586
|% -9,65
|
|RODRG
|15,49
|5.687.116
|% -8,45
|
|PAMEL
|23,50
|340.609
|% -8,42
|
|DOAS
|27,92
|13.533.667
|% -3,66
|
|DESA
|8,29
|8.799.138
|% -2,93
|
|THYAO
|12,49
|2.367.689.098
|% -0,08
|
|GARAN
|9,28
|1.198.217.269
|% 0,54
|
|SISE
|6,98
|897.280.968
|% 0,87
|
|KRDMD
|5,02
|773.599.512
|% 1,62
|
|PETKM
|4,31
|657.484.740
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,17
|514.250.242
|% -0,91
|
|THYAO
|12,49
|2.367.689.098
|% -0,08
|
|KRDMD
|5,02
|773.599.512
|% 1,62
|
|PETKM
|4,31
|657.484.740
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,96
|416.198.974
|% -1,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8290
|7,8340
|% 0,03
|
|Euro
|9,4389
|9,4475
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4329
|10,4853
|% -0,44
|
|Frank
|8,6624
|8,7146
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0807
|2,0911
|% -0,04
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,66
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|11,13
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,39
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|0,20
|