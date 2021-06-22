***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 09:14
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943481
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
0
En Düşük
0
18:058,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7984
En Düşük
8,7522
18:0510,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0750
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4250
En Düşük
10,3800
18:05502,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 502,68
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
501,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|INTEM
|41,78
|2.607.286
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,18
|148.418.031
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|27.422.403
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|541.548.083
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|INTEM
|41,78
|2.607.286
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,18
|148.418.031
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|27.422.403
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|541.548.083
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 0,00
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 0,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7555
|8,7598
|% -0,12
|
|Euro
|10,4150
|10,4250
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,1447
|12,2056
|% -0,32
|
|Frank
|9,4840
|9,5411
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3295
|2,3412
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|0,67
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,26
|