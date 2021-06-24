***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2021 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943894
BIST
11:181.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
11:188,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
11:1810,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0630
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3754
En Düşük
10,3104
11:18496,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,87
|Açılış
|: 496,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
496,17
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TKURU
|203,70
|6.203.005
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.268.812
|% 9,96
|
|CEOEM
|16,47
|57.295.113
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,05
|12.770.154
|% 9,93
|
|YESIL
|2,39
|32.714.774
|% 9,63
|
|FLAP
|2,61
|13.562.081
|% -4,04
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|SELGD
|4,28
|415.860
|% -3,60
|
|KRGYO
|5,71
|4.699.657
|% -3,55
|
|KONYA
|806,00
|15.237.720
|% -3,47
|
|THYAO
|14,56
|326.494.769
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|267.152.662
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,15
|222.209.473
|% 1,90
|
|KRDMD
|6,77
|167.676.856
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,22
|146.354.418
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,15
|222.209.473
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,22
|146.354.418
|% 1,83
|
|GARAN
|8,33
|267.152.662
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,77
|167.676.856
|% 1,80
|
|HALKB
|5,30
|123.715.384
|% 1,34
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6720
|8,6732
|% 0,38
|
|Euro
|10,3689
|10,3729
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,0839
|12,1445
|% 0,46
|
|Frank
|9,3975
|9,4541
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% 0,42
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,25
|
|Altın Gr.
|495
|496
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|