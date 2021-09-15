***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2021 09:04
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963843
BIST
13:521.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:528,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:529,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0155
|Açılış
|: 9,9600
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0030
En Düşük
9,9516
13:52488,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:50
|OYLUM
|6,27
|18.767.581
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.589.132
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.443.358
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|152.060.796
|% 9,41
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|KTSKR
|70,10
|1.747.733
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.127.850
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,33
|66.017.195
|% -9,26
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,90
|497.298.795
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,54
|362.727.498
|% -0,70
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|YKBNK
|2,50
|281.280.876
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|127.225.670
|% -1,72
|
|ODAS
|1,47
|96.591.857
|% 0,68
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4278
|8,4319
|% 0,00
|
|Euro
|9,9737
|9,9792
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6283
|11,6866
|% 0,14
|
|Frank
|9,1647
|9,2199
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2422
|2,2534
|% -0,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|