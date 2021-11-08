***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2021 09:13
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975490
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
0
En Düşük
0
18:059,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6641
18:0511,2105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
18:05566,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 566,12
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
565,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6792
|9,6873
|% 0,08
|
|Euro
|11,1961
|11,2066
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,0079
|13,0732
|% -0,14
|
|Frank
|10,5527
|10,6162
|% -0,15
|
|Riyal
|2,5711
|2,5840
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,36
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem