***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 09:13
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979053
BIST
11:041.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 25,88
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.782
En Düşük
1.757
11:0411,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 0,5847
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
11:0413,5060
En Yüksek
|Değişim
|: 5,33%
|| 0,6835
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
11:04690,15
En Yüksek
|Değişim
|: 4,20%
|| 27,81
|Açılış
|: 690,15
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.339.640
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|94.655.942
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.492.273
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.040.279
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KZBGY
|33,50
|9.065.007
|% -7,56
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|GESAN
|26,72
|34.014.057
|% -4,43
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|EREGL
|22,70
|516.466.139
|% 5,29
|
|GARAN
|11,95
|471.585.905
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|ODAS
|1,64
|95.042.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,54
|204.191.773
|% 0,00
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9498
|11,9909
|% 5,13
|
|Euro
|13,4594
|13,5060
|% 5,33
|
|Sterlin
|15,8515
|15,9310
|% 4,08
|
|Frank
|12,6905
|12,7670
|% 4,21
|
|Riyal
|3,1561
|3,1720
|% 4,11
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,09
|
|Altın Gr.
|690
|690
|27,81
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,33
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|-0,40
|