***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2021 09:14
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979536
BIST
10:231.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.831
En Düşük
1.816
10:2312,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,2554
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:2313,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3167
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:23702,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 18,66
|Açılış
|: 700,84
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:23
|TUCLK
|17,60
|15.508.759
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|9.819.850
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|TSPOR
|7,66
|126.452.832
|% -6,81
|
|KZBGY
|31,52
|9.679.533
|% -6,64
|
|SELGD
|4,43
|354.136
|% -3,06
|
|PGSUS
|101,90
|114.877.325
|% -2,86
|
|SASA
|40,24
|493.649.064
|% 4,68
|
|ASELS
|21,66
|340.122.764
|% 3,14
|
|SISE
|12,08
|257.293.324
|% 0,75
|
|PETKM
|8,02
|205.873.155
|% 1,01
|
|GARAN
|11,84
|189.073.079
|% 0,08
|
|ODAS
|1,61
|111.279.967
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,46
|109.646.657
|% -0,29
|
|PETKM
|8,02
|205.873.155
|% 1,01
|
|SISE
|12,08
|257.293.324
|% 0,75
|
|TSKB
|1,54
|30.335.330
|% 1,32
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0805
|12,1430
|% 2,15
|
|Euro
|13,5616
|13,6464
|% 2,38
|
|Sterlin
|16,1991
|16,2803
|% 2,53
|
|Frank
|12,9960
|13,0743
|% 2,50
|
|Riyal
|3,2349
|3,2511
|% 2,39
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,45
|
|Altın Gr.
|701
|701
|17,31
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|0,27
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,03
|