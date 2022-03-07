***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.03.2022 09:14
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007643
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0814
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
18:0515,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0184
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
18:05908,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,49
|Açılış
|: 908,73
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,03
|12.401.947
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,58
|2.984.258
|% 0,00
|
|AKCNS
|16,81
|2.027.176
|% 0,00
|
|AKENR
|1,49
|7.357.579
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,43
|11.435.360
|% 0,00
|
|AFYON
|3,03
|12.401.947
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,58
|2.984.258
|% 0,00
|
|AKCNS
|16,81
|2.027.176
|% 0,00
|
|AKENR
|1,49
|7.357.579
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,43
|11.435.360
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,00
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2860
|14,2956
|% 0,57
|
|Euro
|15,5639
|15,5944
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,8117
|18,9061
|% 0,19
|
|Frank
|15,4521
|15,5452
|% 0,07
|
|Riyal
|3,7954
|3,8144
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|13,83
|
|Altın Gr.
|908
|908
|8,64
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,10
|
|B. Petrol
|130
|130
|12,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58PAMEL
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 109.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 626 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TCELL, KCHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 05 kaybederek (% -1.42 ) 1, 809
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ODAS, GLYHO, INVES, MEDTR, BUCIM, YUNSA
-
17:57
AVTUR, AVOD, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında