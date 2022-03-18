***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2022 09:24
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011263
BIST
10:122.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,13
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.141
10:1214,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0935
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7953
En Düşük
14,6600
10:1216,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0819
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
10:12919,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,15
|Açılış
|: 919,34
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler10:10
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|IEYHO
|0,88
|19.390.986
|% 7,32
|
|CMBTN
|219,00
|8.569.702
|% 6,16
|
|GZNMI
|29,28
|14.554.429
|% 5,55
|
|BASCM
|3,48
|87.059
|% 5,45
|
|PKENT
|354,00
|18.664.778
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,33
|38.748.051
|% -7,07
|
|OYLUM
|4,75
|263.045
|% -5,57
|
|MAALT
|238,30
|3.161.128
|% -3,72
|
|AYCES
|59,00
|262.356
|% -3,28
|
|KRDMD
|14,98
|286.269.045
|% -0,07
|
|EREGL
|36,26
|237.344.121
|% 1,40
|
|THYAO
|27,88
|178.335.098
|% 0,07
|
|GARAN
|11,86
|101.820.399
|% 0,00
|
|FROTO
|305,60
|96.594.289
|% 0,79
|
|IEYHO
|0,88
|19.390.986
|% 7,32
|
|KRDMD
|14,98
|286.269.045
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,56
|67.219.447
|% 2,89
|
|ODAS
|1,61
|23.310.631
|% 1,26
|
|GARAN
|11,86
|101.820.399
|% 0,00
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7800
|14,7901
|% 0,60
|
|Euro
|16,3843
|16,3965
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,3971
|19,4944
|% 0,76
|
|Frank
|15,7112
|15,8059
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9292
|3,9489
|% 0,70
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,75
|