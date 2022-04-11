***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.04.2022 09:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019021
BIST
10:442.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,22
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.420
En Düşük
2.401
10:4414,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
10:4416,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0407
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:44921,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,67
|Açılış
|: 921,78
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KONKA
|18,07
|84.455.644
|% 9,98
|
|SANKO
|11,39
|9.833.496
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|11.018.130
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,88
|448.564.046
|% 8,38
|
|MZHLD
|36,68
|3.701.660
|% 7,50
|
|ULUSE
|147,50
|6.945.200
|% -6,23
|
|MARTI
|1,92
|41.546.339
|% -5,42
|
|KRSTL
|7,25
|19.736.594
|% -4,23
|
|CEOEM
|11,40
|8.704.530
|% -4,20
|
|IDEAS
|22,90
|1.961.631
|% -2,97
|
|GARAN
|13,62
|1.290.207.101
|% 2,41
|
|YKBNK
|4,88
|803.717.337
|% 4,50
|
|THYAO
|35,44
|736.785.648
|% 0,34
|
|ASELS
|28,00
|661.360.532
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,77
|553.701.314
|% 3,18
|
|YKBNK
|4,88
|803.717.337
|% 4,50
|
|EKGYO
|2,67
|339.468.179
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,88
|448.564.046
|% 8,38
|
|TSKB
|1,65
|174.902.678
|% 3,77
|
|ODAS
|2,23
|237.736.932
|% -0,45
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7377
|14,7436
|% 0,00
|
|Euro
|16,0851
|16,0939
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,1206
|19,2165
|% -0,20
|
|Frank
|15,6996
|15,7942
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9164
|3,9361
|% -0,07
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-1,12
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,49
|
Seans Raporu
10:43
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10:57FORMT
Yüzde 6.37 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 875, 042 adet işlem
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10:54XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 11, 360.00 milyon TL de
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10:54ANGEN
Yüzde 4.66 oranında artışla 30.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 902 adet işlem