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***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

26.04.2022 09:22
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Mehmet Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023684


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DAGHL 31,02 1.782.875 % 10,00  
UFUK 23,60 633.282 % 9,97  
KLSYN 2,34 20.649.530 % 9,86  
DAGI 4,27 41.408.052 % 7,83  
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Frank 15,3444 15,4369 % 0,04  
Riyal 3,9291 3,9488 % 0,02  
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Altın Ons 1.899 1.899 0,96  
Altın Gr. 905 905 2,87  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,00  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,03  
B. Petrol 103 103 0,58  
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