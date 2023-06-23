***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2023 09:00
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şarık Ömer Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161444
BIST
'
11:075.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,59%
|| 140,46
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0725,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3226
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0727,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1530
|Açılış
|: 27,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:071.545,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.545,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DERIM
|10,34
|13.304.831
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.242.039
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,93
|21.140.063
|% 8,35
|
|KONKA
|43,72
|126.442.552
|% 8,00
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,50
|174.003.898
|% -8,96
|
|BURVA
|60,50
|14.838.848
|% -8,54
|
|POLTK
|2.818,50
|34.156.180
|% -7,57
|
|PASEU
|33,68
|627.200.727
|% -7,47
|
|THYAO
|184,90
|2.900.250.262
|% 2,55
|
|AKBNK
|20,02
|2.220.232.191
|% 4,33
|
|YKBNK
|13,06
|2.219.533.578
|% 5,24
|
|ISCTR
|13,89
|1.301.634.884
|% 4,91
|
|GARAN
|31,88
|1.037.100.172
|% 5,01
|
|YKBNK
|13,06
|2.219.533.578
|% 5,24
|
|AKBNK
|20,02
|2.220.232.191
|% 4,33
|
|ISCTR
|13,89
|1.301.634.884
|% 4,91
|
|EKGYO
|7,21
|602.077.079
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,62
|152.046.848
|% 4,38
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1580
|25,1974
|% 1,30
|
|Euro
|27,3406
|27,3659
|% 0,56
|
|Sterlin
|31,7776
|31,9370
|% 0,51
|
|Frank
|27,7585
|27,9257
|% 0,26
|
|Riyal
|6,6625
|6,6960
|% 0,75
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 4 artarak (% 2.65 ) 6, 221
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK
-
11:22XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 26, 742.00 milyon TL de
-
11:22PNLSN
Yüzde 7.62 oranında artışla 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 591, 041 adet işlem
-
11:21HUBVC
Yüzde 8.35 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 946 adet işlem