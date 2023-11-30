***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2023 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221053
BIST
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10:148.009
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,32
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1428,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1431,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0482
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:141.901,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.901,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BINHO
|294,25
|949.134.211
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|26.551.733
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|135.965.118
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|ATSYH
|80,00
|452.880
|% 8,04
|
|LIDER
|175,80
|14.950.865
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.252.908
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.186.365
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|BINHO
|294,25
|949.134.211
|% 10,00
|
|THYAO
|255,75
|856.316.420
|% 0,29
|
|DAPGM
|38,70
|307.664.096
|% -5,24
|
|SASA
|50,25
|263.209.274
|% -1,66
|
|AKBNK
|34,08
|224.072.656
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,49
|158.783.142
|% 1,22
|
|GSRAY
|7,98
|86.715.170
|% -2,80
|
|ISCTR
|22,12
|212.418.222
|% 0,82
|
|DAPGM
|38,70
|307.664.096
|% -5,24
|
|YKBNK
|19,37
|148.232.834
|% 0,16
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9228
|28,9344
|% 0,02
|
|Euro
|31,7864
|31,8119
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,6352
|36,8189
|% 0,11
|
|Frank
|33,0270
|33,2260
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6908
|7,7293
|% 0,06
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|937,26
|938,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,02
|1.025,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,28
|2.044,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
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