***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2023 09:07
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222193
BIST
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11:398.101
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,39
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:3928,9095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:3931,3321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0146
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:391.893,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.893,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:39
|EKOS
|36,30
|109.165.426
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|629.875.764
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.673.053
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|DAPGM
|33,40
|280.444.085
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,09
|3.933.099
|% -5,88
|
|BURVA
|89,45
|14.011.351
|% -5,74
|
|THYAO
|260,50
|2.203.098.050
|% -0,57
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|KCHOL
|144,90
|1.092.160.733
|% 1,47
|
|ASELS
|49,72
|1.061.018.949
|% 1,26
|
|ADESE
|2,01
|132.916.374
|% 1,01
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|EKGYO
|7,44
|420.931.404
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|YKBNK
|20,40
|668.752.242
|% -0,58
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9019
|28,9095
|% -0,02
|
|Euro
|31,3211
|31,3321
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,3588
|36,5411
|% -0,16
|
|Frank
|32,9345
|33,1329
|% -0,14
|
|Riyal
|7,6804
|7,7190
|% -0,06
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|913,11
|915,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,57
|978,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,84
|2.034,08
|% 0,66
|