***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2023 09:09
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226286
BIST
'
11:167.926
En Düşük
|Değişim
|: -0,84%
|| -67,46
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:1629,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0698
En Düşük
28,8490
11:1631,7722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1443
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:161.890,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.890,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.891,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:16
|UFUK
|99,55
|1.470.890
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.692.498
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.842.039
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,08
|3.895.947
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|57.411.430
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,30
|322.897.167
|% -7,86
|
|KRSTL
|14,04
|8.006.260
|% -7,02
|
|EKOS
|34,00
|87.322.035
|% -6,34
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|THYAO
|248,80
|2.738.068.833
|% -1,76
|
|AKBNK
|39,06
|1.323.726.773
|% -0,10
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,49
|419.611.567
|% 1,08
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0622
|29,0698
|% 0,31
|
|Euro
|31,7568
|31,7722
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,7727
|36,9571
|% 0,42
|
|Frank
|33,3119
|33,5126
|% 0,48
|
|Riyal
|7,7248
|7,7635
|% 0,29
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|951,01
|954,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.168,99
|1.175,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,98
|76,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,00
|2.024,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:16
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-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 2 kaybederek (% -0.71 ) 8, 603
-
11:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, TRKCM, ISCTR
-
11:31XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 25, 865.00 milyon TL de
-
11:31EYGYO
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 165 adet işlem
-
11:30KFEIN
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 136 adet işlem