***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2024 08:54
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264072
BIST
'
11:329.065
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,31
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3232,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0666
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3234,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0711
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:322.325,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.325,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ISSEN
|11,11
|14.164.222
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.557.861
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|46.061.715
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.208.209.231
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|79.705.708
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.450.277
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|THYAO
|295,00
|3.156.257.425
|% -0,92
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|TUPRS
|176,10
|1.239.740.658
|% -0,45
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,31
|1.056.192.380
|% 0,71
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,77
|454.196.555
|% 1,03
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3687
|32,3838
|% 0,21
|
|Euro
|34,9447
|34,9964
|% -0,20
|
|Sterlin
|40,8702
|41,0751
|% 0,15
|
|Frank
|35,9087
|36,0887
|% 0,15
|
|Riyal
|8,6379
|8,6812
|% 0,16
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 85 kaybederek (% -0.49 ) 9, 810
-
11:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, GUSGR
-
11:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, AGROT
-
11:45XU100
Endeks 9, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 31, 610.00 milyon TL de
-
11:45TETMT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 12, 490.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333 adet işlem