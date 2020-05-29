***ENKAI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.05.2020 10:37
***ENKAI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.'nin 27.05.2020 tarihinde başlayan % 12 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.05.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847594
BIST
10:26105.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 190,58
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.564
En Düşük
104.751
10:266,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:267,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:26377,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,17
|Açılış
|: 377,60
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.783.653
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|38.636.413
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,88
|1.951.243
|% 9,17
|
|TSGYO
|3,04
|5.237.595
|% 7,42
|
|KAPLM
|7,50
|2.765.110
|% 6,23
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.523.400
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|294.544
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|274.979.058
|% 1,29
|
|THYAO
|12,60
|186.593.653
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,17
|120.602.293
|% 2,59
|
|SASA
|10,43
|100.778.206
|% -0,48
|
|ASELS
|30,12
|99.845.593
|% 0,20
|
|TSKB
|1,05
|41.510.964
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,17
|120.602.293
|% 2,59
|
|EKGYO
|1,45
|53.147.506
|% 0,69
|
|GARAN
|7,88
|274.979.058
|% 1,29
|
|HLGYO
|1,83
|38.636.413
|% 9,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3888
|8,4309
|% 0,24
|
|Frank
|7,0586
|7,1012
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|2,08
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.521
|2.555
|5,10
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|2,50
|
|Çeyrek
|615
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,60
|35,60
|-0,43
|