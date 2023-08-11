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***ENRYA* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

11.08.2023 15:31
***ENRYA* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Rapor


***ENRYA******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Enerya Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ENRYA) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184452


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Cumhuriyet 11.369 11.541 -12,00  
Tam 11.123 11.213 25,00  
Yarım 5.570 5.632 12,00  
Çeyrek 2.785 2.816 6,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,77 0,05  
Gümüş Gr. 19,73 19,76 0,01  
B. Petrol 86,55 86,55 0,15  
Seans Raporu 17:11
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