***ENRYA* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
11.08.2023 15:31
***ENRYA******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerya Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ENRYA) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184452
BIST
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17:137.682
En Düşük
|Değişim
|: 3,23%
|| 240,33
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.685
17:1327,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0508
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1329,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0784
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:131.667,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.667,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SANEL
|21,34
|52.015.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.900.817
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.736.135
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.597.314
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.737.055
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,35
|294.624.788
|% -55,22
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|DOCO
|3.435,70
|100.586.259
|% -9,59
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,10
|11.474.143.907
|% 2,55
|
|ASTOR
|124,00
|6.694.171.174
|% 2,82
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|EREGL
|40,92
|5.303.969.138
|% 2,45
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,69
|3.611.581.903
|% 2,24
|
|SKBNK
|3,81
|1.489.597.182
|% 1,60
|
|YKBNK
|15,62
|5.242.341.459
|% -0,64
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0451
|27,0496
|% 0,19
|
|Euro
|29,6919
|29,7053
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2423
|34,4140
|% 0,26
|
|Frank
|30,7020
|30,8870
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1885
|7,2246
|% 0,09
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,56
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.123
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.570
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,76
|0,01
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,15
|
Seans Raporu
17:11
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17:25DEVA
Yüzde 6.76 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 622, 506 adet işlem
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17:23TAVHL
Yüzde 6.20 oranında artışla 121.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 037, 659 adet işlem
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17:22XU100
Endeks 7, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 04 üstünde . İşlem hacmi 130, 147.00 milyon TL de
-
17:21ELITE
Yüzde 8.46 oranında artışla 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 216, 312 adet işlem
-
17:20ACSEL
Yüzde 7.87 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 468 adet işlem