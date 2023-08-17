***ENRYA* *AYX* *VKY* *AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
17.08.2023 15:06
***ENRYA******AYX******VKY******AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [ENRYA, AHGAZ, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan 39.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186371
BIST