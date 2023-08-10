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***ENRYA* *AYX* *VKY* *AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

10.08.2023 19:31
***ENRYA* *AYX* *VKY* *AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***ENRYA******AYX******VKY******AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ENRYA, VKY, AHGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Enerya Enerji A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi- (241-270) Ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184079


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Çeyrek 2.778 2.814 -3,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 0,07  
Gümüş Gr. 19,74 19,76 0,07  
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