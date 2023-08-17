***ENRYA* *AYX* *VKY* *AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 15:06
***ENRYA******AYX******VKY******AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ENRYA, AHGAZ, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186372
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0562
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0838
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.651,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0914
|27,0971
|% 0,20
|
|Euro
|29,5010
|29,5260
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,4579
|34,6308
|% 0,28
|
|Frank
|30,7250
|30,9101
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2051
|7,2412
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|4,34
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.066
|11.148
|24,00
|
|Yarım
|5.550
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,27
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem