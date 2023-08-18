***ENRYA* *AYX* *VKY* *AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2023 12:20
***ENRYA******AYX******VKY******AHGAZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ENRYA, AHGAZ, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186958
BIST
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12:357.749
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -15,39
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:3527,1106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0314
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:3529,4888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3881
12:351.649,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.649,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|OZRDN
|34,10
|68.434.498
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.160.181
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.674.131.687
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,51
|136.537.209
|% -7,77
|
|BAGFS
|30,74
|140.686.373
|% -7,13
|
|KNFRT
|17,59
|34.446.857
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,30
|153.458.640
|% -6,32
|
|MTRYO
|7,09
|2.903.017
|% -5,47
|
|TUPRS
|129,80
|6.273.582.543
|% 5,53
|
|THYAO
|260,50
|3.944.065.706
|% -0,61
|
|EREGL
|42,92
|2.787.062.752
|% 0,37
|
|YKBNK
|16,61
|2.258.537.286
|% -0,60
|
|ASTOR
|134,80
|2.092.108.933
|% 0,22
|
|SKBNK
|4,24
|785.843.218
|% -1,85
|
|YKBNK
|16,61
|2.258.537.286
|% -0,60
|
|KATMR
|2,08
|266.775.465
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,05
|630.344.977
|% 0,60
|
|DOHOL
|13,66
|1.481.947.026
|% 6,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1043
|27,1106
|% 0,12
|
|Euro
|29,4729
|29,4888
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,3437
|34,5159
|% -0,19
|
|Frank
|30,6653
|30,8500
|% -0,12
|
|Riyal
|7,2112
|7,2473
|% 0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,69
|
|Cumhuriyet
|11.294
|11.465
|-18,00
|
|Tam
|11.043
|11.114
|-14,00
|
|Yarım
|5.539
|5.583
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,11
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|