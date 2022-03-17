***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.03.2022 09:09
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
ENSRI.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Miktar: 8.500.000 TL nominal, Aracı: MTY Kapanış Tarihi: 17.03.2022, Fiyat: 14 TL, Maksimum emir değeri: 119.000.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010981
BIST
10:292.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 27,01
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.116
En Düşük
2.104
10:2914,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0729
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:2916,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0877
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2733
En Düşük
16,0709
10:29912,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 7,90
|Açılış
|: 912,58
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:26
|YEOTK
|62,75
|6.426.039
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|16.184.553
|% 9,33
|
|OYLUM
|5,33
|3.751.322
|% 8,78
|
|TDGYO
|6,97
|2.040.625
|% 5,77
|
|AYEN
|11,49
|25.684.918
|% 4,74
|
|ORCAY
|20,80
|27.946.730
|% -9,96
|
|YUNSA
|16,45
|7.889.721
|% -5,51
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,89
|785.944.416
|% 3,47
|
|EREGL
|35,38
|639.902.278
|% 3,21
|
|THYAO
|28,00
|405.936.911
|% 1,08
|
|SASA
|53,50
|202.221.005
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,27
|198.906.772
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,27
|198.906.772
|% 1,79
|
|CEMAS
|1,15
|61.000.610
|% 3,60
|
|KRDMD
|14,89
|785.944.416
|% 3,47
|
|IEYHO
|0,82
|16.184.553
|% 9,33
|
|EREGL
|35,38
|639.902.278
|% 3,21
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6753
|14,6853
|% 0,48
|
|Euro
|16,2045
|16,2273
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,2821
|19,3788
|% 0,71
|
|Frank
|15,5455
|15,6391
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9018
|3,9214
|% 0,53
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|7,41
|
|Altın Gr.
|911
|912
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,58
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 79 artarak (% 1.40 ) 2, 372
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10:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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10:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, TRKCM, SODA
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10:41XU100
Endeks 2, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 4, 694.00 milyon TL de
-
10:41ISDMR
Yüzde 4.80 oranında artışla 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 466 adet işlem