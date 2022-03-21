***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ENSRI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ENSRI]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEnsari Deri payları, 22/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Tekirdağ endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 36.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiENSARI DERI XUTUM 22/03/2022ENSARI DERI XTUMY 22/03/2022ENSARI DERI XBANA 22/03/2022ENSARI DERI XHARZ 22/03/2022ENSARI DERI XUSIN 22/03/2022ENSARI DERI XTEKS 22/03/2022ENSARI DERI XSTKR 22/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011770BIST