***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 11:33
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094953
BIST
13:005.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 146,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.263
En Düşük
4.961
13:0018,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:0019,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0198
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7100
13:001.107,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.107,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler12:58
|HKTM
|61,65
|59.223.627
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|EGGUB
|104,10
|84.613.797
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|13.955.252
|% 9,93
|
|VERUS
|120,70
|36.361.789
|% 9,73
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,56
|144.247.332
|% -7,04
|
|THYAO
|140,00
|6.224.447.491
|% 3,55
|
|EREGL
|40,24
|4.791.862.330
|% 0,40
|
|ASELS
|61,55
|4.711.320.327
|% 4,50
|
|EKGYO
|9,12
|3.087.625.420
|% 7,55
|
|KRDMD
|18,37
|2.534.681.095
|% 2,06
|
|EKGYO
|9,12
|3.087.625.420
|% 7,55
|
|YKBNK
|10,78
|1.688.949.450
|% 2,86
|
|KRDMD
|18,37
|2.534.681.095
|% 2,06
|
|SKBNK
|2,84
|332.084.368
|% 4,03
|
|EREGL
|40,24
|4.791.862.330
|% 0,40
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7658
|18,7713
|% 0,04
|
|Euro
|19,7317
|19,7481
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,1876
|22,2989
|% -0,45
|
|Frank
|19,8795
|19,9992
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,04
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|1,43
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.483
|7.597
|-2,00
|
|Tam
|7.520
|7.580
|-8,00
|
|Yarım
|3.642
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.853
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|0,11
|