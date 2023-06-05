***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2023 17:19
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156145
BIST
17:595.371
En Düşük
|Değişim
|: 5,01%
|| 256,10
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2946
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5215
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 24,22
|Açılış
|: 1.337,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SASA
|63,80
|3.052.081.686
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.010.903
|% 9,99
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.808.075
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|540.035.902
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|36.358.048
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.866.646
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,00
|265.010.945
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,41
|71.700.279
|% -4,02
|
|THYAO
|164,40
|12.550.658.998
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.367.234.577
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,57
|3.162.669.440
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,09
|4.815.999.983
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,18
|5.107.973.565
|% 3,59
|
|ISCTR
|12,61
|3.058.551.233
|% 2,85
|
|GARAN
|29,50
|3.932.665.778
|% 2,93
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2508
|% 1,40
|
|Euro
|22,8706
|22,9710
|% 2,29
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
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