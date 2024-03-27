***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 16:26
***ENSRI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263197
BIST
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17:028.790
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -17,71
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0232,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0977
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2721
En Düşük
32,1073
17:0235,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2348
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:022.275,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 21,79
|Açılış
|: 2.275,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:02
|GUBRF
|166,10
|2.104.012.133
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|845.621.374
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.665.543
|% 9,99
|
|NETAS
|78,70
|82.552.135
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.189.876.520
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.196.069
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.148.835
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.287.561.335
|% -0,53
|
|PETKM
|20,24
|4.254.849.276
|% -4,98
|
|ASELS
|55,85
|3.352.371.149
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,80
|3.101.685.503
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,44
|3.077.511.877
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,52
|1.643.977.479
|% 1,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.101.685.503
|% -2,88
|
|PETKM
|20,24
|4.254.849.276
|% -4,98
|
|EKGYO
|9,48
|1.654.379.400
|% 1,72
|
|YKBNK
|26,44
|3.077.511.877
|% -0,75
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2654
|32,2711
|% 0,30
|
|Euro
|35,0863
|35,0989
|% 0,67
|
|Sterlin
|40,9985
|41,2041
|% 0,21
|
|Frank
|35,8605
|36,0402
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,02
|972,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,07
|85,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,31
|2.192,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
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17:14VRGYO
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