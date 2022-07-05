***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.06.2022Tescil Tarihi04.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.07.2022 - 10612Açıklamalar15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için onaylanan YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.04.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041493BIST