***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.07.2022 13:04
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.06.2022
Tescil Tarihi
04.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2022 - 10612
Açıklamalar
15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için onaylanan YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.04.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041493
BIST
13:132.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,19
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:1316,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1580
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9842
En Düşük
16,7799
13:1317,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0349
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:13983,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,92
|Açılış
|: 983,70
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:13
|OYAYO
|10,30
|9.768.516
|% 8,31
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|RTALB
|6,82
|48.550.946
|% 6,73
|
|HEKTS
|30,62
|766.870.802
|% 6,32
|
|IMASM
|55,70
|13.546.467
|% 6,30
|
|ULUSE
|207,00
|11.864.118
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|SANFM
|14,90
|4.520.482
|% -5,95
|
|ESCOM
|18,45
|13.929.665
|% -5,38
|
|THYAO
|47,20
|2.111.512.113
|% -1,01
|
|EREGL
|26,02
|792.922.530
|% 0,23
|
|HEKTS
|30,62
|766.870.802
|% 6,32
|
|EKGYO
|2,85
|756.549.724
|% 0,71
|
|SISE
|21,20
|745.312.611
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,85
|756.549.724
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,29
|507.355.386
|% 0,23
|
|ODAS
|2,80
|277.345.518
|% 2,56
|
|TSKB
|1,98
|114.464.820
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|206.398.813
|% 2,05
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9744
|16,9842
|% 0,94
|
|Euro
|17,4817
|17,5019
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,3678
|20,4700
|% 0,41
|
|Frank
|17,5213
|17,6269
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5091
|4,5317
|% 0,96
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,42
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.578
|6.657
|31,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,86
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,04
|