***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2023 15:49
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2023
Tescil Tarihi
19.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.06.2023 10855
Açıklamalar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Genel Kurul'da onaylanan YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 19.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159860
BIST
17:015.369
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -106,13
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0123,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0057
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0125,7800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0588
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:011.480,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.480,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.197.043
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.619.011
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|53.287.124
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,50
|49.459.445
|% -6,90
|
|KRVGD
|17,08
|40.230.986
|% -6,67
|
|THYAO
|176,70
|5.570.055.972
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ASTOR
|55,95
|3.040.889.970
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|ODAS
|6,79
|874.280.768
|% 4,14
|
|ADESE
|1,46
|181.245.291
|% -1,35
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,61
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14GEREL
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 434 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de
-
17:13IDEAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
-
17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem