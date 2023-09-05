***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yapılan İlk duyurunun devamı niteliğindedir. Yönetim Kurulunun kararı ile iştirak modeliyle kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan şirketler hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme değildir. Ek dosyaların sığmaması sebebiyle yayınlanmış olan duyurunun devamı niteliğinde yapılan duyurudur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Ambalaj Ürünleri ÜretimiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Ambalaj Ürünleri ÜretimiBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.168.750Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 116.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 9.600.000B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 107.200.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.09.2023Ek Açıklamalarilk duyurunun devamı niteliğinde yönetim kurulu kararının tekrarıdır.Yönetim Kurulu kararı ilea) Şirketimizin un üretim faaliyetlerini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, üretim tesislerimizin bulunduğu yerlerden yönetilmesi ile ticari ve ar-ge konularında hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla Tapunun Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yukarıazıklı Mh. (OSB) sınırları içerisinde 119 Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı, "Arsa (Mahalinde Un Fabrikası)" vasıflı taşınmazda faaliyet gösterilen un üretim işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan ve içerisinde bulunan tüm makine, demirbaş ve teçhizatın, aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, iştirak modeliyle kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete devrine,b) Şirketimizin ambalaj üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü tapunun Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Yeşiltepe Mh. 1209 Ada, 6 Parsel numarasında kayıtlı "1 Katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Kalorifer Dairesi ve Arsası" vasıflı taşınmazda bulunan ambalaj üretim işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan ve içerisinde bulunan tüm makine, demirbaş ve teçhizatın, aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, iştirak modeliyle kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete devrineBuna göre1) Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine2) Yeni kurulacak olan her şirketin de sermayelerinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz Ensari Deri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından iktisap edilmesine3) Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,4) Tebliğ'in 17'inci maddesi hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde bölünme yöntemiyle bölünmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Tebliğ'in 17'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmadığına,5) SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına,6) İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak, Bölünme Planı, Yeni Kurulacak Şirketlerin Esas Sözleşme Taslağı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni'nin ekte yer aldığı şekilde kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına,7) Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2023 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına, gerekli ilan ve duyuruların yapılmasına,8) Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya Sn. Muhammet Nuri ENSARİ'nin Şirketimizi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme PlanıEK: 2 DUYURU METNİ 2..._.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191739BIST