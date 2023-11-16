***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye ilişkin Duyuru Metninin Kurulca Onaylanması hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. / Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Un üretimi / Ambalaj Ürünleri ÜretimiBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 35.236.517,88Para Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 116.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 9.600.000B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 107.200.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.09.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.12.2023Ek Açıklamalar"İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye" ilişkin Şirketimizce hazırlanan ve kamuya açıklanan Duyuru Metni'nin onaylanması için 04.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru 15.11.2023 Kurul toplantısında olumlu karşılanmış olup, 16.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne yazılı onay verilmiştir.Bahse konu bölünme işlemi neticesinde iki şirket kurulması sebebiyle şablonla sunulamayan bilgilerin tamamı ekte sunulan duyuru metninde bulunmaktadır.Saygılarımızla.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Duyuru Metni ..pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218494BIST