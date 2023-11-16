***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.11.2023 18:07
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye ilişkin Duyuru Metninin Kurulca Onaylanması hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. / Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Un üretimi / Ambalaj Ürünleri Üretimi
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 35.236.517,88
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 116.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 9.600.000
B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 107.200.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.09.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.12.2023
Ek Açıklamalar
"İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye" ilişkin Şirketimizce hazırlanan ve kamuya açıklanan Duyuru Metni'nin onaylanması için 04.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru 15.11.2023 Kurul toplantısında olumlu karşılanmış olup, 16.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne yazılı onay verilmiştir.
Bahse konu bölünme işlemi neticesinde iki şirket kurulması sebebiyle şablonla sunulamayan bilgilerin tamamı ekte sunulan duyuru metninde bulunmaktadır.
Saygılarımızla.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Duyuru Metni ..pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218494
BIST