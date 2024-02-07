***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmenin tescili hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. / Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Un üretimi / Ambalaj Ürünleri ÜretimiBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 35.236.517,88Para Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 116.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 9.600.000B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 107.200.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.09.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.11.2023Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 15.12.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.12.2023Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar"İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye" ilişkin hususun tescili konuya ilişkin Olağanüstü Genel Kurul tescili ile birlikte 15.12.2023 tarihinde tescil olunmuştur.Saygılarımızla.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Duyuru Metni ..pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247803BIST