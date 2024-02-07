***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.02.2024 19:03
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmenin tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. / Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Un üretimi / Ambalaj Ürünleri Üretimi
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 35.236.517,88
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 116.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 9.600.000
B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 107.200.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.09.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.11.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 15.12.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.12.2023
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
"İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye" ilişkin hususun tescili konuya ilişkin Olağanüstü Genel Kurul tescili ile birlikte 15.12.2023 tarihinde tescil olunmuştur.
Saygılarımızla.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Duyuru Metni ..pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247803
BIST