***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.04.2022 12:42
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz sonrasında şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi ' başlıklı Madde 6 'nın yeni şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-20383 sayılı yazısı ile onaylanmış olup tescil işlemlerine başlanmıştır. Esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak yer almaktadır.. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022887
BIST
13:062.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,34
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:0614,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0449
|Açılış
|: 108,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 108,3300
|
14,7475
En Düşük
14,6956
13:0615,9328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0167
|Açılış
|: 21,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6500
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:0611,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,18
|Açılış
|: 11,48
|
|Önceki Kapanış
|: 11,67
|
11,68
En Düşük
11,44
BIST En Aktif Hisseler13:06
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.037.131
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|63.948.051
|% 9,64
|
|LIDER
|19,46
|184.896.375
|% 8,11
|
|TIRE
|13,61
|74.698.786
|% 7,67
|
|OLMK
|8,26
|28.948.740
|% -8,63
|
|TDGYO
|7,87
|20.052.198
|% -7,30
|
|MANAS
|25,00
|22.976.122
|% -5,80
|
|MSGYO
|4,20
|11.809.357
|% -3,89
|
|ATLAS
|1,51
|2.259.656
|% -3,82
|
|THYAO
|39,92
|1.930.307.625
|% -0,65
|
|ASELS
|28,66
|1.775.470.429
|% 0,49
|
|SISE
|18,53
|1.590.639.050
|% 1,37
|
|GARAN
|14,53
|1.137.210.674
|% 0,28
|
|PETKM
|10,78
|958.569.844
|% 0,65
|
|EKGYO
|3,08
|843.485.982
|% -0,65
|
|ODAS
|2,59
|477.221.014
|% 2,37
|
|TSKB
|2,07
|299.127.037
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,80
|464.967.572
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,34
|515.432.436
|% -0,19
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7269
|14,7475
|% 0,31
|
|Euro
|15,9227
|15,9328
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,9107
|19,0056
|% -0,98
|
|Frank
|15,3657
|15,4583
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9184
|3,9380
|% 0,25
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-11,03
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,79
|