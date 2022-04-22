***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz sonrasında şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi ' başlıklı Madde 6 'nın yeni şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-20383 sayılı yazısı ile onaylanmış olup tescil işlemlerine başlanmıştır. Esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak yer almaktadır.. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022887BIST