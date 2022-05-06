***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.05.2022 15:20
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketin esas sözleşmesi 06.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket esas sözleşmesi ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/05/2022 06/05/2022 10572
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027268
BIST
15:382.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.469
En Düşük
2.442
15:3814,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0847
|Açılış
|: 14,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:3815,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0970
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:38907,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,44
|Açılış
|: 907,15
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ALKA
|35,02
|57.181.183
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.058.179
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|90.089.487
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.349.591
|% 9,92
|
|PETUN
|24,32
|55.064.606
|% -8,50
|
|TSPOR
|4,87
|128.688.278
|% -6,53
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|418.745.813
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,48
|32.101.113
|% -6,02
|
|SISE
|19,59
|4.195.167.223
|% 4,15
|
|THYAO
|42,46
|2.206.050.137
|% -0,52
|
|TUPRS
|253,50
|1.317.102.838
|% 3,34
|
|KOZAL
|186,00
|1.146.180.657
|% 4,67
|
|EREGL
|33,30
|909.481.045
|% -0,60
|
|SISE
|19,59
|4.195.167.223
|% 4,15
|
|ODAS
|2,49
|418.745.813
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,87
|738.076.902
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|322.504.503
|% -1,11
|
|AKBNK
|8,76
|900.737.257
|% -0,23
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9348
|14,9457
|% 0,57
|
|Euro
|15,7936
|15,8091
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3996
|18,4919
|% 0,53
|
|Frank
|15,1218
|15,2128
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9698
|3,9897
|% 0,54
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|3,60
|
|Altın Gr.
|905
|906
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|27,57
|
|Yarım
|2.924
|3.001
|13,34
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,77
|
Seans Raporu
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