***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179998BIST