***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -804.724 46.112.847 7.697.996 63.006.119 0 63.006.119Transferler284.949 7.413.047 -7.697.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-214.050 46.358.765 46.144.715 0 46.144.715Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -1.018.774 284.949 53.525.894 46.358.765 109.150.834 0 109.150.834Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 28.850.835 -1.073.563 8.984.850 27.218.656 93.980.778 0 93.980.778Transferler27.218.656 -27.218.656Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.708.221 28.430.931 26.722.710 0 26.722.710Sermaye Arttırımı6.500.000 6.500.000 0 6.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)81.270.466 81.270.466 0 81.270.466Dönem Sonu Bakiyeler36.500.000 81.270.466 28.850.835 -2.781.784 36.203.506 28.430.931 208.473.954 0 208.473.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.805.283 27.051.241Dönem Karı (Zararı)28.430.931 46.358.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.598.979 -39.393.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 9 4.042.759 1.164.221Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-81.555 -9.443.228Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 1.649.469 149.613Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler459.709 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.805.917 12.794.024Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.206.740Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.206.740Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -40.984.291Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16.475.278 -1.867.083İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-79.895.160 20.898.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 5 -25.198.721 -7.880.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.669.304 3.298.090Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -66.610.438 -13.135.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 5 24.991.813 21.483.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.408.510 17.133.675Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-58.063.208 27.863.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -290.186 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)548.111 -812.172YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.529.722 -43.290.639Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 9 0 2.715.210Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 9 -1.529.722 -39.481.390Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.524.459FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.018.540 21.384.109Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 87.770.466 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 289.649.433 102.575.146Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -256.570.109 -81.191.037Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -831.250 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.683.535 5.144.711NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.683.535 5.144.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.914.251 3.027.874DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 62.597.786 8.172.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 62.597.786 1.914.251Ticari Alacaklar76.680.614 52.033.982İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 5 25.353.865 10.583.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.326.749 41.450.050Diğer Alacaklar6.143.248 473.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.095.906 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.047.342 473.944Stoklar6 123.185.184 55.941.102Peşin Ödenmiş Giderler18.791.826 841.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 2.915.868Diğer Dönen Varlıklar1.493.898 1.929.123ARA TOPLAM288.892.556 116.050.245TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR288.892.556 116.050.245DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 124.323.251 124.323.251Maddi Duran Varlıklar8 45.926.774 47.838.163Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 9.478.680 52.851TOPLAM DURAN VARLIKLAR179.728.705 172.214.265TOPLAM VARLIKLAR468.621.261 288.264.510KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 123.264.933 75.590.511Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 13.469.202 23.117.128Ticari Borçlar64.929.540 39.937.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 64.929.540 39.937.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.587.244 1.070.460Diğer Borçlar2.500.602 8.606.074İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 49.004 156.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.451.598 8.449.934Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.674 540.110İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 0 14.486İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.674 525.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.164.108 0Kısa Vadeli Karşılıklar756.799 45.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 756.799 45.884Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.634.625 0ARA TOPLAM212.369.727 148.907.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER212.369.727 148.907.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 18.135.017 23.082.188Diğer Borçlar0 1.303.039Uzun Vadeli Karşılıklar4.340.505 1.556.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 4.340.505 1.556.861Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 18.280.747 19.433.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.021.311 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.777.580 45.375.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER260.147.307 194.283.732ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar208.473.954 93.980.778Ödenmiş Sermaye12 36.500.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 81.270.466 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.069.051 27.777.272Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.069.051 27.777.272Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 28.850.835 28.850.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -2.781.784 -1.073.563Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 36.203.506 8.984.850Net Dönem Karı veya Zararı12 28.430.931 27.218.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR208.473.954 93.980.778TOPLAM KAYNAKLAR468.621.261 288.264.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 291.529.258 63.196.498 141.969.307 33.527.049Satışların Maliyeti13 -208.857.087 -37.952.631 -104.802.568 -20.346.107TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.672.171 25.243.867 37.166.739 13.180.942Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)82.672.171 25.243.867 37.166.739 13.180.942Genel Yönetim Giderleri-9.737.033 -3.677.928 -4.199.906 -1.943.482Pazarlama Giderleri-5.380.904 -1.919.205 -2.013.751 -1.092.569Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.708.143 15.584.510 7.925.257 2.329.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.503.427 -4.855.317 -2.429.345 -1.853.025ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.758.950 30.375.927 36.448.994 10.621.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.770.930 43.212.191 741.574 42.891.834FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)80.529.880 73.588.118 37.190.568 53.512.835Finansman Giderleri14 -48.293.032 -14.435.329 -13.646.332 -974.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.236.848 59.152.789 23.544.236 52.538.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.805.917 -12.794.024 -2.449.223 -11.125.899Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.531.865 -2.915.868 -2.164.108 -2.915.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 725.948 -9.878.156 -285.115 -8.210.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.430.931 46.358.765 21.095.013 41.412.127DÖNEM KARI (ZARARI)28.430.931 46.358.765 21.095.013 41.412.127Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.430.931 46.358.765 21.095.013 41.412.127Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,80200000 1,54500000 0,57800000 1,38000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.135.276 -267.563 -580.140 -89.377Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -2.135.276 -267.563 -580.140 -89.377Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar427.055 53.513 116.028 17.876Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler427.055 53.513 116.028 17.876Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 427.055 53.513 116.028 17.876DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.708.221 -214.050 -464.112 -71.501TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.722.710 46.144.715 20.630.901 41.340.626Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.722.710 46.144.715 20.630.901 41.340.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074140BIST