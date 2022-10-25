***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 18:17
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -804.724 46.112.847 7.697.996 63.006.119 0 63.006.119
Transferler
284.949 7.413.047 -7.697.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-214.050 46.358.765 46.144.715 0 46.144.715
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -1.018.774 284.949 53.525.894 46.358.765 109.150.834 0 109.150.834
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 28.850.835 -1.073.563 8.984.850 27.218.656 93.980.778 0 93.980.778
Transferler
27.218.656 -27.218.656
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.708.221 28.430.931 26.722.710 0 26.722.710
Sermaye Arttırımı
6.500.000 6.500.000 0 6.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
81.270.466 81.270.466 0 81.270.466
Dönem Sonu Bakiyeler
36.500.000 81.270.466 28.850.835 -2.781.784 36.203.506 28.430.931 208.473.954 0 208.473.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.805.283 27.051.241
Dönem Karı (Zararı)
28.430.931 46.358.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.598.979 -39.393.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 9 4.042.759 1.164.221
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-81.555 -9.443.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 1.649.469 149.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
459.709 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.805.917 12.794.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.206.740
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.206.740
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -40.984.291
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.475.278 -1.867.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.895.160 20.898.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 5 -25.198.721 -7.880.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.669.304 3.298.090
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -66.610.438 -13.135.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 5 24.991.813 21.483.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.408.510 17.133.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.063.208 27.863.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -290.186 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
548.111 -812.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.529.722 -43.290.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 9 0 2.715.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 9 -1.529.722 -39.481.390
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.524.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.018.540 21.384.109
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 87.770.466 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 289.649.433 102.575.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -256.570.109 -81.191.037
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -831.250 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.683.535 5.144.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.683.535 5.144.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.914.251 3.027.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.597.786 8.172.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.597.786 1.914.251
Ticari Alacaklar
76.680.614 52.033.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5 25.353.865 10.583.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.326.749 41.450.050
Diğer Alacaklar
6.143.248 473.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.095.906 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.047.342 473.944
Stoklar
6 123.185.184 55.941.102
Peşin Ödenmiş Giderler
18.791.826 841.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 2.915.868
Diğer Dönen Varlıklar
1.493.898 1.929.123
ARA TOPLAM
288.892.556 116.050.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.892.556 116.050.245
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 124.323.251 124.323.251
Maddi Duran Varlıklar
8 45.926.774 47.838.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.478.680 52.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.728.705 172.214.265
TOPLAM VARLIKLAR
468.621.261 288.264.510
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 123.264.933 75.590.511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 13.469.202 23.117.128
Ticari Borçlar
64.929.540 39.937.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 64.929.540 39.937.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.587.244 1.070.460
Diğer Borçlar
2.500.602 8.606.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 49.004 156.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.451.598 8.449.934
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.674 540.110
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 0 14.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.674 525.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.164.108 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
756.799 45.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 756.799 45.884
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.634.625 0
ARA TOPLAM
212.369.727 148.907.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.369.727 148.907.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.135.017 23.082.188
Diğer Borçlar
0 1.303.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.340.505 1.556.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.340.505 1.556.861
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 18.280.747 19.433.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.021.311 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.777.580 45.375.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.147.307 194.283.732
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
208.473.954 93.980.778
Ödenmiş Sermaye
12 36.500.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 81.270.466 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.069.051 27.777.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.069.051 27.777.272
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 28.850.835 28.850.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.781.784 -1.073.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 36.203.506 8.984.850
Net Dönem Karı veya Zararı
12 28.430.931 27.218.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.473.954 93.980.778
TOPLAM KAYNAKLAR
468.621.261 288.264.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 291.529.258 63.196.498 141.969.307 33.527.049
Satışların Maliyeti
13 -208.857.087 -37.952.631 -104.802.568 -20.346.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.672.171 25.243.867 37.166.739 13.180.942
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
82.672.171 25.243.867 37.166.739 13.180.942
Genel Yönetim Giderleri
-9.737.033 -3.677.928 -4.199.906 -1.943.482
Pazarlama Giderleri
-5.380.904 -1.919.205 -2.013.751 -1.092.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.708.143 15.584.510 7.925.257 2.329.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.503.427 -4.855.317 -2.429.345 -1.853.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.758.950 30.375.927 36.448.994 10.621.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.770.930 43.212.191 741.574 42.891.834
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.529.880 73.588.118 37.190.568 53.512.835
Finansman Giderleri
14 -48.293.032 -14.435.329 -13.646.332 -974.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.236.848 59.152.789 23.544.236 52.538.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.805.917 -12.794.024 -2.449.223 -11.125.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.531.865 -2.915.868 -2.164.108 -2.915.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 725.948 -9.878.156 -285.115 -8.210.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.430.931 46.358.765 21.095.013 41.412.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.430.931 46.358.765 21.095.013 41.412.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.430.931 46.358.765 21.095.013 41.412.127
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,80200000 1,54500000 0,57800000 1,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.135.276 -267.563 -580.140 -89.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -2.135.276 -267.563 -580.140 -89.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
427.055 53.513 116.028 17.876
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
427.055 53.513 116.028 17.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 427.055 53.513 116.028 17.876
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.708.221 -214.050 -464.112 -71.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.722.710 46.144.715 20.630.901 41.340.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.722.710 46.144.715 20.630.901 41.340.626
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074140
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