***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2023 26.12.2023 22.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.11.2023 26.12.2023 22.01.2024 Tarihlerinde kamuya açıklanmış olan şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesinde bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine şirketimiz ve Cihan İnşaat Mühendislik San. Tic. A.Ş. arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işyerleri kompleksi projesi sayesinde şirketimizin 16 – 20 ay içerisinde 225 Milyon TL gelir elde edeceği beklenmektedir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242878BIST