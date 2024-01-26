***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.01.2024 09:11
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023 26.12.2023 22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.11.2023 26.12.2023 22.01.2024 Tarihlerinde kamuya açıklanmış olan şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesinde bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine şirketimiz ve Cihan İnşaat Mühendislik San. Tic. A.Ş. arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işyerleri kompleksi projesi sayesinde şirketimizin 16 – 20 ay içerisinde 225 Milyon TL gelir elde edeceği beklenmektedir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242878
BIST
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12:188.237
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 66,94
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.243
12:1830,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0739
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:1832,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0190
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:181.967,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.967,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:16
|TARKM
|742,50
|490.335.463
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.349.498
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.037.845
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.125.867.728
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,74
|21.791.451
|% -4,61
|
|VKFYO
|28,70
|36.685.452
|% -4,33
|
|THYAO
|254,75
|3.485.118.442
|% 0,99
|
|BINHO
|501,00
|2.372.164.493
|% 6,54
|
|EREGL
|43,16
|1.975.763.376
|% 0,79
|
|TCELL
|69,20
|1.534.689.114
|% 3,36
|
|ISCTR
|25,04
|1.378.629.339
|% 1,05
|
|QUAGR
|4,06
|1.125.867.728
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,65
|1.020.293.201
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,52
|468.824.302
|% 2,26
|
|ISCTR
|25,04
|1.378.629.339
|% 1,05
|
|AKFGY
|2,06
|108.062.572
|% 0,98
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3099
|30,3170
|% 0,25
|
|Euro
|32,8856
|32,9000
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,3951
|38,5877
|% 0,18
|
|Frank
|34,8529
|35,0629
|% 0,31
|
|Riyal
|8,0588
|8,0992
|% 0,19
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|898,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,65
|939,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,78
|2.019,99
|% 0,66
|