***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.11.2023Genel Kurul Tarihi 05.12.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - Gündemin 6'ncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3. Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,5 - Gündem'in 6'ncı maddesinde görüşülecek "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"ne esas bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Rapor'un müzakeresi ve onaylanması.6 - Olağanüstü Genel Kurul'a konu İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması ve kurulacak Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. ve Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. esas sözleşmelerinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması, gündem maddesidir. MADDENİN TAM METNİN KAP UYGULAMASINA SIĞMAMASI SEBEBİYLE ORJİNAL TAM METİN EKTE SUNULAN 'İLAN METNİ' PDF DOSYASINDA YER ALMAKTADIR.7 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ENSARİ DERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 4. AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 ENSARIRAPOR 30062023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bölünme Raporu 30.10.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Bölünme Planı 30.10.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Duyuru Metni 30.10.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz gerçekleşecek bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 05/12/2023 tarihinde, Salı günü saat 11:00'da Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde NOVOTEL Konferans Salonunda aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.Olağanüstü genel kurula konu belgeler ekte pdf olarak verilmiştir.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİMADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,MADDE 3- Gündemin 6'ncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,MADDE 4- Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3. Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,MADDE 5- Gündem'in 6'ncı maddesinde görüşülecek"ne esas bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Rapor'un müzakeresi ve onaylanması.MADDE 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak Şirketimize ait Tapunun Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yukarıazıklı Mh. (OSB) sınırları içerisinde 119 Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı, "Arsa (Mahalinde Un Fabrikası)" vasıflı taşınmazda faaliyet gösterilen un üretim işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan ve içerisinde bulunan tüm makine, demirbaş ve teçhizatın, aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete yine Şirketimize ait tapunun Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Yeşiltepe Mh. 1209 Ada, 6 Parsel numarasında kayıtlı "1 Katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Kalorifer Dairesi ve Arsası" vasıflı taşınmazda bulunan ambalaj üretim işletmesinin, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak "Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan 30.10.2023 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu ekinde yer alan yeni kurulacak Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. ve Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. esas sözleşmelerinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,MADDE 7- Dilek, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213735BIST