Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.11.2023 18:45
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.11.2023
Genel Kurul Tarihi 05.12.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Gündemin 6'ncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3. Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Gündem'in 6'ncı maddesinde görüşülecek "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"ne esas bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Rapor'un müzakeresi ve onaylanması.
6 - Olağanüstü Genel Kurul'a konu İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması ve kurulacak Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. ve Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. esas sözleşmelerinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması, gündem maddesidir. MADDENİN TAM METNİN KAP UYGULAMASINA SIĞMAMASI SEBEBİYLE ORJİNAL TAM METİN EKTE SUNULAN 'İLAN METNİ' PDF DOSYASINDA YER ALMAKTADIR.
7 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ENSARİ DERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 4. AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ENSARIRAPOR 30062023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bölünme Raporu 30.10.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bölünme Planı 30.10.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Duyuru Metni 30.10.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz gerçekleşecek bölünme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 05/12/2023 tarihinde, Salı günü saat 11:00'da Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde NOVOTEL Konferans Salonunda aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.
Olağanüstü genel kurula konu belgeler ekte pdf olarak verilmiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- Gündemin 6'ncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
MADDE 4- Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3. Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
MADDE 5- Gündem'in 6'ncı maddesinde görüşülecek"ne esas bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Rapor'un müzakeresi ve onaylanması.
MADDE 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak Şirketimize ait Tapunun Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yukarıazıklı Mh. (OSB) sınırları içerisinde 119 Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı, "Arsa (Mahalinde Un Fabrikası)" vasıflı taşınmazda faaliyet gösterilen un üretim işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan ve içerisinde bulunan tüm makine, demirbaş ve teçhizatın, aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete yine Şirketimize ait tapunun Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Yeşiltepe Mh. 1209 Ada, 6 Parsel numarasında kayıtlı "1 Katlı Prefabrik Fabrika Binası ve Kalorifer Dairesi ve Arsası" vasıflı taşınmazda bulunan ambalaj üretim işletmesinin, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak "Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan 30.10.2023 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu ekinde yer alan yeni kurulacak Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş. ve Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. esas sözleşmelerinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,
MADDE 7- Dilek, temenniler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213735


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.706
Değişim :  0,55% |  42,37
Açılış :  7.674  
Önceki Kapanış :  7.664  
En Düşük
7.582 En Yüksek
7.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 86,90 307.778.098 % 10,00  
ACSEL 124,30 86.092.027 % 10,00  
KSTUR 2.262,70 13.214.168 % 10,00  
OBASE 36,74 104.860.720 % 10,00  
EKIZ 59,40 6.473.285 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,3770 28,3801 % 0,20  
Euro 30,4286 30,4816 % 1,05  
Sterlin 35,0376 35,2133 % 1,59  
Frank 31,4425 31,6319 % 0,90  
Riyal 7,5432 7,5810 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,20 23,23 % 0,66  
Platin 931,04 937,05 % 0,66  
Paladyum 1.120,11 1.124,96 % 0,66  
Brent Pet. 85,09 85,09 % 0,66  
Altın Ons 1.992,42 1.992,85 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru