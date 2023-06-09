***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
09.06.2023 12:52
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari ile ilgili olarak basında çıkan habere ilişkin avukatından şirketimize kamuya açıklanmak üzere gelen açıklamaya göre şirketimiz ortağı Muhammet Nuri Ensari ile bahsi geçen şahısın hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır, Muhammed Nuri Ensari hakkında yurtdışı çıkış yasağı da bulunmamaktadır. Haberler asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157597
BIST
14:345.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,89
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3423,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2704
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3425,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1594
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:341.481,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 19,97
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:34
|YAPRK
|49,08
|41.144.151
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.212.446
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.627.364
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.826.024
|% 9,94
|
|BURVA
|59,15
|22.560.178
|% 9,94
|
|DOGUB
|13,61
|7.725.648
|% -9,99
|
|IMASM
|15,94
|801.147.044
|% -9,74
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|KLRHO
|12,75
|149.636.969
|% -6,80
|
|THYAO
|173,40
|6.426.682.689
|% 1,05
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|EREGL
|36,78
|2.667.081.408
|% 0,77
|
|SASA
|65,90
|1.633.865.687
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,40
|1.603.045.348
|% -1,34
|
|EKGYO
|7,91
|1.268.786.548
|% 0,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|YKBNK
|12,23
|1.483.126.955
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,40
|1.506.762.022
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,62
|236.627.934
|% 1,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3514
|23,3802
|% 1,17
|
|Euro
|25,1903
|25,2257
|% 0,64
|
|Sterlin
|29,3258
|29,4729
|% 1,30
|
|Frank
|25,8721
|26,0280
|% 1,02
|
|Riyal
|6,2292
|6,2604
|% 1,34
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|20,11
|
|Cumhuriyet
|9.850
|9.999
|-36,00
|
|Tam
|9.785
|10.051
|-44,64
|
|Yarım
|4.821
|4.894
|25,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.454
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,35
|18,37
|0,32
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|0,18
|
Seans Raporu
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