***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari ile ilgili olarak basında çıkan habere ilişkin avukatından şirketimize kamuya açıklanmak üzere gelen açıklamaya göre şirketimiz ortağı Muhammet Nuri Ensari ile bahsi geçen şahısın hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır, Muhammed Nuri Ensari hakkında yurtdışı çıkış yasağı da bulunmamaktadır. Haberler asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157597BIST