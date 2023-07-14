***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
14.07.2023 09:29
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhammet Nuri Ensari ile ilgili daha önce basında çıkan habere ilişkin olarak kendisinin bugün yazılı basında yapmış olduğu ve şirketimize de KAP'ta açıklanmak üzere yollamış olduğu Basın Duyurusu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171847
BIST
'
11:276.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 40,38
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2726,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1794
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2729,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2056
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:271.648,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.648,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HATEK
|11,11
|36.224.118
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.387.913
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.217.112
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.667.874
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.923.219
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,90
|4.376.237.314
|% 2,10
|
|ASELS
|70,85
|3.296.746.375
|% 4,19
|
|AKBNK
|24,72
|1.966.885.420
|% 1,15
|
|ASTOR
|83,60
|1.777.321.622
|% 0,42
|
|YKBNK
|13,98
|1.666.656.129
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.666.656.129
|% -2,03
|
|ISCTR
|14,75
|1.644.827.338
|% -0,07
|
|SKBNK
|2,87
|264.230.146
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,72
|1.966.885.420
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,37
|626.932.821
|% 0,60
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1945
|26,1998
|% 0,69
|
|Euro
|29,4308
|29,4460
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,2553
|34,4271
|% 0,44
|
|Frank
|30,4326
|30,6159
|% 0,76
|
|Riyal
|6,9631
|6,9980
|% 0,62
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,95
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.606
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|-0,07
|