***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhammet Nuri Ensari ile ilgili daha önce basında çıkan habere ilişkin olarak kendisinin bugün yazılı basında yapmış olduğu ve şirketimize de KAP'ta açıklanmak üzere yollamış olduğu Basın Duyurusu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171847BIST